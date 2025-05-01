القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي نقل اليوم مواطنا درزيا من سوريا لتلقي العلاج في إسرائيل إضافة إلى ثلاثة دروز تم إجلاؤهم بالأمس

Lebanon 24