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القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي نقل اليوم مواطنا درزيا من سوريا لتلقي العلاج في إسرائيل إضافة إلى ثلاثة دروز تم إجلاؤهم بالأمس

Lebanon 24
01-05-2025 | 10:23
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