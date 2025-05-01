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فوكس نيوز عن وزير الخزانة الأميركي: هناك مجموعة واسعة من السلوكيات الصينية السيئة وسنركز من بينها على التجارة

Lebanon 24
01-05-2025 | 10:44
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