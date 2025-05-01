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سي إن إن عن مصادر: والتز فقد معظم نفوذه بالبيت الأبيض بعد أزمة تداول خطط ضربات اليمن على تطبيق محادثة جماعية

Lebanon 24
01-05-2025 | 11:39
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