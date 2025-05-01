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سي بي إس عن مصدر: ترامب يعتقد أن وقتا كافيا مر منذ حادثة سيغنال مما يسمح باعتبار رحيل والتز جزءا من إعادة هيكلة

Lebanon 24
01-05-2025 | 11:55
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