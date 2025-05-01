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وزارة الصحة في غزة: آلاف الأطفال يقتلون أو يصابون بجروح خطيرة والمجاعة تهدد حياة الآلاف بسبب الحصار الظالم

Lebanon 24
01-05-2025 | 11:57
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