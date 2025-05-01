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الجيش الإسرائيلي: قواتنا في جنوب سوريا ستمنع دخول "القوات المعادية" إلى القرى الدرزية

Lebanon 24
01-05-2025 | 13:12
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