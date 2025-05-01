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اجتماع جديد بين وجهاء الدروز وممثلين عن الحكومة في جرمانا والهدوء يسيطر على بلدتي صحنايا وجرمانا (الحدث)

Lebanon 24
01-05-2025 | 13:13
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