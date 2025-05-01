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الجيش الإسرائيلي: إجلاء مواطنين سوريين دروز لتلقي العلاج الطبي داخل الأراضي الإسرائيلية

Lebanon 24
01-05-2025 | 13:14
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