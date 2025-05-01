Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر ياباني للعربية: منفتحون على إشراك السعودية في مشروع مقاتلة الجيل السادس

Lebanon 24
01-05-2025 | 13:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة نيكي اليابانية: طوكيو تعتزم إشراك السعودية بمحادثات تطوير مشترك لمقاتلة الجيل الجديد
lebanon 24
02/05/2025 05:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر لرويترز: ترامب يمنح بوينغ عقدًا بمليارات الدولارات لتصنيع طائرة مقاتلة من الجيل الجديد
lebanon 24
02/05/2025 05:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفيديا: سنتعاون مع قطاع الاتصالات في مجال شبكات الجيل السادس اللاسلكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
02/05/2025 05:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لشراء مقاتلات "الجيل الجديد".. السعودية تتجه إلى دولة جديدة
lebanon 24
02/05/2025 05:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:27 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:24 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:59 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:58 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:27 | 2025-05-01
19:24 | 2025-05-01
19:03 | 2025-05-01
18:59 | 2025-05-01
18:58 | 2025-05-01
18:54 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24