Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس العسكري في الجنوب السوري للعربية: لم يطلب أي زعيم درزي التدخل الإسرائيلي في سوريا

Lebanon 24
01-05-2025 | 14:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تتوقف الهجمات على الدروز في سوريا فإننا سنرد بشدة
lebanon 24
02/05/2025 05:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: مستعد للذهاب إلى دمشق مجدداً للتحاور ووضع أسس لمطالب الدروز الذين هم جزء من الشعب السوري ونرفض التدخل الإسرائيلي في هذا البلد
lebanon 24
02/05/2025 05:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا تطلب الأمر تدخلا عسكريا ضد إيران فسنفعل ذلك وإسرائيل ستشارك فيه
lebanon 24
02/05/2025 05:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا دخلت مواقع لم تدخلها من قبل في جبل الشيخ السوري الأسبوع الماضي
lebanon 24
02/05/2025 05:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:27 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:24 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:59 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:58 | 2025-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:27 | 2025-05-01
19:24 | 2025-05-01
19:03 | 2025-05-01
18:59 | 2025-05-01
18:58 | 2025-05-01
18:54 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24