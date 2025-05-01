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مايك والتز تعليقا على تصريحات ترامب الأخيرة: يشرفني للغاية أن أواصل خدمتي للرئيس ترمب وأمتنا العظيمة

Lebanon 24
01-05-2025 | 14:58
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