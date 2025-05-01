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بيان مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا: نؤكد على مواقفنا الوطنية الثابتة وأننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال

Lebanon 24
01-05-2025 | 16:07
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