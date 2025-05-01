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بلومبرغ عن مسؤولين: ترامب سيطلب مبلغا قياسيا قدره 1.01 تريليون دولار للإنفاق على الأمن القومي

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:06
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