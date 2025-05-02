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رتل من إدارة الأمن العام دخل إلى مدينة جرمانا في ريف دمشق وعزز الحواجز المحيطة بها والمقر الأمني (الجزيرة)
Lebanon 24
02-05-2025
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00:43
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