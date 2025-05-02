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العفو الدولية: الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة فعل من أفعال الإبادة الجماعية وشكل صارخ للعقاب الجماعي غير القانوني

Lebanon 24
02-05-2025 | 01:31
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