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مصادر فلسطينية للحدث: الجيش أوقف 2 من حماس في لبنان متورطَين بإطلاق الصواريخ ومن فصائل أخرى

Lebanon 24
02-05-2025 | 02:53
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