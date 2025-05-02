Advertisement

أخبار عاجلة

العربية: قوات الجيش السوري انتشرت بمحيط جرمانا لمنع أي اضطرابات

Lebanon 24
02-05-2025 | 04:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية السورية لـ"الجزيرة": انتشار مكثف لقوات الداخلية والدفاع حول جرمانا في ريف دمشق لمنع وقوع اشتباكات
lebanon 24
02/05/2025 11:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "العربية": الجيش السوري يُرسل تعزيزات كبيرة إلى محيط سدّ تشرين في ريف حلب
lebanon 24
02/05/2025 11:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مدينة جبلة السورية تشهد الآن أعنف اشتباكات والجيش السوري استقدم تعزيزات لمحيط المنطقة (العربية)
lebanon 24
02/05/2025 11:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: قوات الجيش السوري تمشط ريفي طرطوس واللاذقية
lebanon 24
02/05/2025 11:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:12 | 2025-05-02
04:12 | 2025-05-02
04:04 | 2025-05-02
03:54 | 2025-05-02
03:39 | 2025-05-02
03:36 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24