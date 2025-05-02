المجلس الأعلى للدفاع: رئيس الجمهورية شدّد على عدم التهاون على استخدام لبنان منصة لتهديد الإستقرار ورئيس الحكومة شدّد على تسليم السلاح غير الشرعيّ وعدم السماح لحماس وغيرها من الفصائل على زعزعة الاستقرار الامني

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