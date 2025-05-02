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اجتماع عاجل في دار الطائفة الدرزية يضم سفراء الدول العربية وسفير تركيا على أثر الأحداث في جرمانا وصحنايا

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:09
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