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اجتماع عاجل في دار الطائفة الدرزية يضم سفراء الدول العربية وسفير تركيا على أثر الأحداث في جرمانا وصحنايا
Lebanon 24
02-05-2025
|
09:09
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