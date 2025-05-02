Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ترامب ينعش الاقتصاد الأميركي مع نمو القوى العاملة وتوفير فرص العمل

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس ترامب متفائل بشأن الاقتصاد خصوصا مع انخفاض أسعار النفط
lebanon 24
02/05/2025 20:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نشهد تحسنا ملحوظا في كافة نواحي الاقتصاد في البلاد بفضل سياسات الرئيس ترامب
lebanon 24
02/05/2025 20:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد بحث مع ريزا في سبل إعادة تفعيل "صندوق إنعاش لبنان"
lebanon 24
02/05/2025 20:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: نمو الاقتصاد الأميركي سيفوق توقعات صندوق النقد
lebanon 24
02/05/2025 20:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:27 | 2025-05-02
13:18 | 2025-05-02
13:18 | 2025-05-02
13:15 | 2025-05-02
13:03 | 2025-05-02
12:57 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24