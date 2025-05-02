Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تعزز الإنفاق على الدفاع والأمن الداخلي

Lebanon 24
02-05-2025 | 10:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الخميس المقبل الأمين العام للنيتو
lebanon 24
02/05/2025 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يقول إن ترامب لديه "ثقة تامة" في فريق الأمن القومي
lebanon 24
02/05/2025 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى وزير العمل والمديرين العامين لقوى الامن الداخلي والأمن العام
lebanon 24
02/05/2025 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب وافق على مساعدة زيلينسكي من خلال نصب دفاعات جوية بأوروبا
lebanon 24
02/05/2025 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:27 | 2025-05-02
13:18 | 2025-05-02
13:18 | 2025-05-02
13:15 | 2025-05-02
13:03 | 2025-05-02
12:57 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24