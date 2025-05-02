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مرقص: وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية و إفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل

Lebanon 24
02-05-2025 | 11:59
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