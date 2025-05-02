"سانا" نقلاً عن مصدر أمني: فوجئنا اليوم بمهاجمة مجموعات عسكرية لبعض حواجزنا الأمنية المنتشرة حول مدينة السويداء رغم الاتفاق الموقّع مع مشايخ العقل أمس

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