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"سانا" نقلاً عن مصدر أمني: فوجئنا اليوم بمهاجمة مجموعات عسكرية لبعض حواجزنا الأمنية المنتشرة حول مدينة السويداء رغم الاتفاق الموقّع مع مشايخ العقل أمس

Lebanon 24
02-05-2025 | 12:18
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