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إعلام سوري: جنبلاط شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة السورية داعيًا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة وتحديد المسؤولين عنها
Lebanon 24
02-05-2025
|
12:57
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