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إعلام سوري: جنبلاط أكد خلال لقائه الشرع رفضه مطالب الانفصال والحماية الدولية التي ينادي بها بعض الدروز

Lebanon 24
02-05-2025 | 12:57
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