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البيت الأبيض يعلن عن إستعراض عسكري في 14 حزيران تزامنًا مع عيد ميلاد ترامب

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:56
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