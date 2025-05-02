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مصدر عسكري سوري ل"لجزيرة": الطائرات الإسرائيلية اخترقت الأجواء السورية فوق محافظات حمص وحماة واللاذقية

Lebanon 24
02-05-2025 | 17:29
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