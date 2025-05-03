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الخارجية الأميركية: إذا لم يتم إحراز تقدم بمحادثات أوكرانيا سنتراجع عن دورنا كوسيط

Lebanon 24
03-05-2025 | 01:22
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