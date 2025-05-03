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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته الحربية شنت غارات على موقع عسكري ومدافع مضادة للطيران وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا الليلة الماضية
Lebanon 24
03-05-2025
|
01:24
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