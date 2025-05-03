Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني في غزة: 11 قتيلا بينهم أطفال في غارة إسرائيلية

Lebanon 24
03-05-2025 | 03:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة: غارتان إسرائيليتان في جنوب ووسط القطاع تقتلان 15 ضحية بينهم أطفال
lebanon 24
03/05/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد القتلى إلى 8 بينهم أطفال إثر غارة إسرائيلية على منزل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة
lebanon 24
03/05/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مخلفات الحرب في حي الرمل الجنوبي باللاذقية إلى 8 قتلى بينهم 3 نساء وطفلة وإصابة 14 آخرين
lebanon 24
03/05/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: 16 شهيداً بغارة إسرائيلية على خيام نازحين في خان يونس
lebanon 24
03/05/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:03 | 2025-05-03
04:53 | 2025-05-03
04:50 | 2025-05-03
04:50 | 2025-05-03
04:43 | 2025-05-03
04:42 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24