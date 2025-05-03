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مروحيتان حربيتان وقافلة معدات تابعة للتحالف الدولي تصل كتعزيزات عسكرية لقاعدة التحالف قرب الحدود الغربية للعراقية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:32
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