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أخبار عاجلة
مستشار المرشد الإيراني: المفاوضات النووية مع واشنطن هي سياسية وليست قانونية وإلا لكنا نتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
03-05-2025
|
04:39
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