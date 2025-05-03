Advertisement

أخبار عاجلة

الحزب الاشتراكي للعربية: جنبلاط والشرع اتفقا على تأمين الدروز وانخراطهم بالدولة

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر بالحزب الاشتراكي اللبناني للعربية: لقاء جنبلاط مع الشرع خرج بنتائج ممتازة
lebanon 24
03/05/2025 14:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر بالحزب الاشتراكي اللبناني للعربية: نتواصل مع المسؤولين في السويداء لاحتواء ما حدث
lebanon 24
03/05/2025 14:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا: تأمين طريق السويداء - دمشق مسؤولية الدولة
lebanon 24
03/05/2025 14:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المحافظون في ألمانيا والحزب الاشتراكي الديموقراطي يعلنون التوصل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة
lebanon 24
03/05/2025 14:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:21 | 2025-05-03
07:09 | 2025-05-03
06:49 | 2025-05-03
06:27 | 2025-05-03
06:20 | 2025-05-03
06:16 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24