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موقع أكسيوس: من المرتقب أن تشهد زيارة ترامب إلى السعودية منتصف أيار الجاري عقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي

Lebanon 24
03-05-2025 | 08:42
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