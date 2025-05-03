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طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق على علو منخفض جدًا في أجواء منطقة الزهراني

Lebanon 24
03-05-2025 | 09:37
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