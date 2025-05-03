22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا شيء أهم وأكثر إلحاحا من عودة الرهائن
Lebanon 24
03-05-2025
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الضغط العسكري يعرض المختطفين للخطر ولا شيء أكثر إلحاحا من إعادتهم جميعا
Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الضغط العسكري يعرض المختطفين للخطر ولا شيء أكثر إلحاحا من إعادتهم جميعا
03/05/2025 19:49:43
03/05/2025 19:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: تصريحات الناطق باسم نتنياهو اعتراف بأن الحكومة تخلت عن استعادة الرهائن
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: تصريحات الناطق باسم نتنياهو اعتراف بأن الحكومة تخلت عن استعادة الرهائن
03/05/2025 19:49:43
03/05/2025 19:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: وفقا لمعلومات استخباراتية فحن في طريقنا لكارثة وهذه المرة ستكون من الداخل
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: وفقا لمعلومات استخباراتية فحن في طريقنا لكارثة وهذه المرة ستكون من الداخل
03/05/2025 19:49:43
03/05/2025 19:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: تهرب نتنياهو من المسؤولية وقضية الأموال القطرية هما سبب إقالته المتسرعة لبار
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: تهرب نتنياهو من المسؤولية وقضية الأموال القطرية هما سبب إقالته المتسرعة لبار
03/05/2025 19:49:43
03/05/2025 19:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مظاهرة وسط تل أبيب ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بإعادة جميع الأسرى من غزة
Lebanon 24
مظاهرة وسط تل أبيب ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بإعادة جميع الأسرى من غزة
12:49 | 2025-05-03
03/05/2025 12:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بعدد من جنود الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بعدد من جنود الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي غزة
12:31 | 2025-05-03
03/05/2025 12:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق طيران استطلاع إسرائيلي فوق أجواء العاصمة دمشق وريفها (الحدث)
Lebanon 24
تحليق طيران استطلاع إسرائيلي فوق أجواء العاصمة دمشق وريفها (الحدث)
12:14 | 2025-05-03
03/05/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام حوثية: غارتان أميركيتان تستهدفان جزيرة كمران ومديرية الصليف بالحديدة
Lebanon 24
وسائل إعلام حوثية: غارتان أميركيتان تستهدفان جزيرة كمران ومديرية الصليف بالحديدة
11:57 | 2025-05-03
03/05/2025 11:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو ينفي ما نشرته واشنطن بوست عن " لقاءات مكثفة مع مستشار الأمن القومي الأميركي"
Lebanon 24
نتنياهو ينفي ما نشرته واشنطن بوست عن " لقاءات مكثفة مع مستشار الأمن القومي الأميركي"
11:36 | 2025-05-03
03/05/2025 11:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
21:30 | 2025-05-02
02/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
04:29 | 2025-05-03
03/05/2025 04:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
14:10 | 2025-05-02
02/05/2025 02:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
07:40 | 2025-05-03
03/05/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقبال "هستيري" لراغب علامة في الأردن.. شاهدوا ماذا فعلت إحدى المعجبات في مطار عمان (فيديو)
Lebanon 24
استقبال "هستيري" لراغب علامة في الأردن.. شاهدوا ماذا فعلت إحدى المعجبات في مطار عمان (فيديو)
03:00 | 2025-05-03
03/05/2025 03:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:49 | 2025-05-03
مظاهرة وسط تل أبيب ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بإعادة جميع الأسرى من غزة
12:31 | 2025-05-03
وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بعدد من جنود الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي غزة
12:14 | 2025-05-03
تحليق طيران استطلاع إسرائيلي فوق أجواء العاصمة دمشق وريفها (الحدث)
11:57 | 2025-05-03
وسائل إعلام حوثية: غارتان أميركيتان تستهدفان جزيرة كمران ومديرية الصليف بالحديدة
11:36 | 2025-05-03
نتنياهو ينفي ما نشرته واشنطن بوست عن " لقاءات مكثفة مع مستشار الأمن القومي الأميركي"
11:20 | 2025-05-03
وكالة الأنباء السورية: أهالي مدينة اللاذقية ينظمون وقفة شعبية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية ورفضا للتدخل في شؤون سوريا الداخلية
فيديو
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
03/05/2025 19:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
03/05/2025 19:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
03/05/2025 19:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24