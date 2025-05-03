اللواء حسن شقير للجديد: أبلغتُ ممثل حركة حماس في لبنان وعضو القيادة السياسية الذي رافقه توصيات المجلس الأعلى للدفاع المرتبطة بالحركة محذراً من قيامهم بعمليات عسكرية

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