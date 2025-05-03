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المتحدثة باسم مكتب أوتشا في غزة: هناك مؤشرات على سوء التغذية في كل أنحاء القطاع والوضع قد يسوء

Lebanon 24
03-05-2025 | 14:37
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