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وزير الداخلية: حددت مهلة شهرين كحدى أقصى للانتخابات البلدية والاختيارية في الناعمة وحارة الناعمة
Lebanon 24
04-05-2025
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