الرئيس عون يصل إلى مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط يرافقه وزيرا الإعلام والعدل لمتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان

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