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القناة 12 الإسرائيلية: وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون

Lebanon 24
04-05-2025 | 02:33
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