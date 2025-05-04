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يسرائيل هيوم: ملايين الإسرائيليين يفرون إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

Lebanon 24
04-05-2025 | 02:44
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