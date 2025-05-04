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بوتين: لدينا ما يكفي من القوة والوسائل لإنهاء الصراع مع أوكرانيا بطريقة منطقية

Lebanon 24
04-05-2025 | 03:26
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