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استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء إطلاق صاروخ من اليمن

Lebanon 24
04-05-2025 | 03:41
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