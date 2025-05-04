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القناة 15 الإسرائيلية: تل أبيب تدرس تغيير السياسة المتبعة في الأشهر الأخيرة تجاه اليمن والنظر في إمكانية الرد المباشر

Lebanon 24
04-05-2025 | 04:12
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