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الطائرات التركية أرسلت إشارات تحذيرية إلى الطائرات الإسرائيلية ما سمح للجانبين بتجنب المواجهة (جيروزاليم بوست)

Lebanon 24
04-05-2025 | 05:20
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