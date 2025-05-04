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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من ضهور الشوير: لا يوجد شرخ ولا تنافس لذلك قد لا ترتفع نسبة الاقتراع والمنافسة ليست حامية في البلدة (MTV)

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:39
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بو صعب من ضهور الشوير: المنافسة ليست حامية في البلدة
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