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علامة جال في مراكز الاقتراع في الغبيري وحارة حريك : للارتقاء بمناطقنا نحو الافضل

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:27
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جال النائب فادي علامة في مراكز الاقتراع لبلديتي الغبيري وحارة حريك، وتوجه بالتحية ل"المشرفين على هذا اليوم الانتخابي الطويل من إداريين وأمنيين وفي مقدمهم وزارة الداخلية".
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وقال: "هذا النهار المتميز في جو المنافسة الايجابية بين أبناء البلدات في ساحل المتن وجبل لبنان عموما لخدمة المجتمع والارتقاء بمناطقنا نحو الافضل".
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