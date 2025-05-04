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نتنياهو عن الحوثيين: ليست ضربة وانتهى الأمر ولكن ستكون هناك ضجة وسنتحرك ضدهم كما فعلنا سابقا

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:50
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