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محافظ السويداء يسلم السيطرة الأمنية على بلدة "صورة الكبرى" لعناصر من شرطة السويداء حسب الاتفاق (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-05-2025 | 09:43
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